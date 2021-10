I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuador: comunità indigene protestano contro espansione attività petrolifere e minerarie - Le comunità indigene dell’Ecuador si sono riunite nella capitale Quito per protestare contro i provvedimenti del governo volti ad aumentare la produzione petrolifera e mineraria nell’Amazzonia ecuadoriana. Secondo quanto riferisce il quotidiano “El Universo” i manifestanti vogliono portare davanti alla Corte costituzionale i due decreti esecutivi, 95 e 151, con cui il governo stila un piano d'azione per aumentare la produzione petrolifera e fare del Paese un polo di investimenti attraente per l’attività estrattiva. “Il governo ecuadoriano vede nel nostro territorio solo gli interessi delle risorse. Chiediamo che il governo rispetti la nostra decisione di mantenere i nostri territori liberi da petrolio e miniere. Il nostro territorio è una nostra decisione e non lasceremo mai che le compagnie petrolifere o minerarie entrino e distruggano la nostra casa e uccidano la nostra cultura", ha affermato Nemonte Nenquimo, leader waorani e presidente di Conconawep (Consiglio coordinatore della nazionalità waorani dell'Ecuador-Pastaza), secondo quanto riporta il quotidiano. (Res)