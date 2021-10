I fatti del giorno – Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Istat: cresce il mercato immobiliare nel quarto trimestre 2020 - "Nel quarto trimestre 2020 sono 245.240 le convenzioni notarili di compravendita e le altre convenzioni relative ad atti traslativi a titolo oneroso per unità immobiliari. Le compravendite aumentano del 3,2 per cento rispetto al trimestre precedente e del 4,9 su base annua. In concomitanza delle misure adottate per il contenimento del Covid-19, nei primi sei mesi del 2020 si registra un forte calo delle compravendite. Segue una ripresa nei mesi estivi, a seguito del graduale allentamento di tali misure. Seppure con intensità diverse, la ripresa, sia congiunturale che su base annua, prosegue nell’ultimo trimestre". Lo ha riferito l'Istat nel report sul mercato immobiliare: "Il 94,2 per cento delle convenzioni stipulate riguarda trasferimenti di proprietà di immobili a uso abitativo (231.100), il 5,4 per cento quelle a uso economico (13.276) e lo 0,4 le convenzioni a uso speciale e multiproprietà (864). La crescita registrata sul trimestre precedente interessa tutto il territorio sia per l’abitativo (Centro +5,5, Isole +4,7, Nord-est +3,7, Nord-ovest +1,9, Sud +0,9, totale Italia +3,1) sia per l’economico (Isole +24,9, Centro +13,7, Nord-ovest +4,1, Sud +1,0, Nord-est +0,3, totale Italia +5,9)". (segue) (Rin)