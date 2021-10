Germania: Pmi, rialzo carburanti rischia di provocare crisi economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rialzo del prezzo dei carburanti rischia di provocare in Germania “una vera e propria crisi economica” che sostituirà quella innescata dalla pandemia di Covid-19, mentre gli altri Paesi dell'Ue sono in ripresa. A lanciare l'avvertimento è il capo economista dell'Associazione federale delle piccole e medie imprese (Bvmw), Hans-Juergen Voelz. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per Voelz “l'esplosione dei prezzi del carburante sta mettendo a dura prova l'economia, ponendo a rischio posti di lavoro, crescita e prosperità”. Secondo il capo economista del Bvmw, “si può osservare già ora che i costi aggiuntivi per il trasporto, il riscaldamento e i materiali trasferiti con ritardo temporale ai consumatori porteranno a richieste salariali più elevate”. Al riguardo, Voelz ha infine dichiarato che “la spirale prezzi-salari è già in movimento”, con il rischio di causare un ulteriore incremento dell'inflazione. (Geb)