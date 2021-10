Polonia: Morawiecki, gli Stati sono sopra i Trattati e le Costituzioni sono primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è una grande conquista, ma non è uno Stato, e il diritto dell'Ue è primario solo negli ambiti in cui sono state trasferite le competenze dai Paesi all'Ue perché sono gli Stati ad essere sovrani e a rimanere sopra i Trattati. Lo ha detto il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, in aula plenaria a Strasburgo, nel dibattito del Parlamento europeo sullo stato di diritto. "Il diritto primario è la Costituzione. Se le istituzioni create dai Trattati oltrepassano le loro competenze gli Stati membri devono avere gli strumenti per poter reagire", ha detto. "L'Unione europea è una grande conquista e una forte allenza economica, politica, sociale. Ma non è uno Stato. Gli Stati sono gli Stati membri dell'Ue. Gli Stati rimangono sovrani. Al di sopra dei Trattati stanno gli Stati, che hanno trasferito competenze all'Ue", ha spiegato. "Non c'è dubbio sulla primazia del diritto Ue sulle leggi degli Stati membri, ma negli ambiti in cui le competenze sono state trasferite all'Ue", ha continuato. "E ci chiediamo se il monopolio della Corte di Giustizia nel definire i confini o gli ampliamenti di queste competenze sia giusto", ha specificato. (Beb)