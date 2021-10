Cina: il parco di Yuanmingyuan commemora l’anniversario del sacco anglo-francese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parco di Yuanmingyuan, l'antico Palazzo d'Estate di Pechino, è stato aperto gratuitamente al pubblico per commemorare il sacco dell'alleanza anglo-francese del 1860. In quell’anno, le truppe dei due imperi appiccarono il fuoco al palazzo della dinastia Qing, dopo aver trafugato un milione di beni e reliquie. Alla commemorazione dell’evento, che viene ricordato come uno delle più grandi “umiliazioni nazionali”, hanno partecipato decine di migliaia di turisti. Nel 2019, la Cina aveva reso nota la restituzione di una testa di cavallo in bronzo realizzata per il palazzo dal gesuita e pittore italiano Giuseppe Castiglione, che ora è conservata dall’Amministrazione nazionale dei beni culturali (Ncha). Lo scorso anno, l’ente si è opposta alla ristrutturazione del Palazzo d’Estate affermando che “le rovine testimoniano la storia di invasione e colonizzazione vissuta dalla Cina” e servono da monito al popolo della nazione. (Cip)