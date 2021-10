Francia: Le Pen, programma Zemmour è ultraliberale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma del giornalista e opinionista Eric Zemmour sempre più vicino a candidarsi alle prossime elezioni presidenziali francesi, è "segnato da un ultraliberalismo". Lo ha detto ai microfoni dell'emittente "France 2" Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, anche lei in corsa per l'Eliseo. "C'è una grande differenza tra me e lui", ha detto Le Pen. La candidata dell'estrema destra sottolinea la volontà di "preservare" il sistema sociale francese, a differenza di Zemmour. Le Pen respinge la teoria in base alla quale "la Francia non lavora abbastanza" e sostiene che "i responsabili politici hanno messo in atto le condizioni di una disoccupazione di massa". "Bisogna quindi cambiare il modello economico. Ma andare a cercare ogni volta la colpevolezza dei francesi mi sembra ancora una volta profondamente ingiusto", ha affermato al candidata. (Frp)