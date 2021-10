Taiwan: ministro Esteri Wu pianifica viaggio in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri di Taiwan, Joseph Wu, dovrebbe presenziare alla Conferenza dell’Alleanza interparlamentare sulla Cina (Ipac), in programma a Roma alla fine di ottobre. Lo ha reso noto la portavoce del ministero di Taipei, Joanne Ou, che ha però evitato di fornire ulteriori dettagli in merito all’itinerario del capo della diplomazia taiwanese. L’incontro anticipa il vertice G20 del prossimo 30 ottobre e, nelle intenzioni dell’Ipac, contribuirà a ricordare agli “Stati democratici la loro responsabilità nella salvaguardia dell'ordine internazionale” minacciato dalla condotta della Cina. Lo ha dichiarato Iain Duncan Smith, parlamentare britannico e cofondatore dell’Alleanza, precisando che il “sistematico attacco alla democrazia, ai diritti umani e allo stato di diritto del Partito comunista cinese” è una priorità nei lavori della Conferenza. Secondo fonti vicine al ministero degli Esteri, il viaggio di Wu in Europa proseguirà a Praga, capitale della Repubblica Ceca, dove il capo della diplomazia di Taipei dovrebbe presiedere ad un forum del Senato ceco incentrato sulla questione taiwanese. L'invito è stato confermato dal senatore ceco Pavel Fischer la scorsa settimana. (Cip)