Cina: Pechino promuove il suo funzionario più sanzionato alla guida del Partito in Tibet

- Wang Junzheng, funzionario d’alto profilo del Partito comunista cinese ripetutamente sanzionato dalla comunità internazionale per gli abusi condotti nello Xinjiang, sarà il nuovo capo del Partito in Tibet. Durante il suo mandato come capo della sicurezza nella regione autonoma, Wang è stato accusato da Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Unione europea per presunte violazioni dei diritti umani, attestandosi di fatto come il funzionario con il maggior numero di sanzioni in tutta la Repubblica Popolare. Secondo la stampa cinese, la promozione di Wang dimostra la fiducia accordata dal governo di Pechino alle competenze dei funzionari che hanno servito in regioni “critiche” del Paese, contraddistinte da criticità nella convivenza con le minoranze etniche. (Cip)