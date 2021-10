Amministrative: Letta, abbiamo vinto troppo, coalizione larga ha funzionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo vinto troppo, e quando si vince troppo poi succede qualche casino. Doveva essere tutto molto più contenuto, sarà un guaio". Il segretario del Pd Enrico Letta, ha commentato scherzosamente la vittoria del centrosinistra alle amministrative intervenendo a “Forrest”, su Rai Radio 1. “Gualtieri ha raddoppiato i voti assoluti rispetto al primo turno, prendendo voti che alla prima tornata erano andati a Calenda e Raggi. Ha funzionato il meccanismo di una coalizione larga. Siamo solo all'inizio ma ci lavoreremo”. Due sono i problemi evidenziati però dal segretario Letta: l’astensionismo, di cui “dobbiamo farci tutti carico” e il fatto che “abbiamo eletto tutti sindaci uomini”, ha sottolineato. “Saremo un paese moderno quando uomini e donne saranno alla pari. Un passo in avanti è stato fatto la settimana scorsa, con l’approvazione alla Camera della legge sulla parità salariale, su iniziativa della nostra deputata Gribaudo”, ha aggiunto. Letta si è poi soffermato sulle prossime sfide del governo: “ora bisogna lavorare alla legge di Bilancio, e poi su salute, istruzione e lavoro. La priorità è la riduzione delle tasse sul lavoro, così che i lavoratori abbiano più soldi in busta paga e vi sia attrattività per le imprese”, ha concluso.(Rin)