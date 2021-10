Cina-Germania: incontro Li-Merkel, focus su rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione tra Cina e Germania è fondata sul rispetto reciproco, e Pechino auspica un ulteriore rafforzamento del rapporto bilaterale con il nuovo governo tedesco. Lo ha detto il premier cinese, Li Keqiang, durante un incontro in videoconferenza con la cancelliera tedesca uscente, Angela Merkel. Lodando gli sforzi della cancelliera tedesca per promuovere le “relazioni amichevoli con la Cina”, Li ha rintracciato nella comune aderenza al multilateralismo e nella “corretta gestione delle divergenze” il successo del partenariato, auspicando una solida cooperazione anche con la nuova amministrazione di Berlino. Da parte sua, Merkel ha detto che la Germania è pronta a lavorare con la Cina al rafforzamento del dialogo, ed ha espresso la speranza in un equo accesso alle imprese tedesche nel mercato cinese. In vista del 50mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, che cadrà nel 2022, i rispettivi governi dovrebbero “promuovere l'ulteriore sviluppo del partenariato strategico a tutto tondo”, ha esortato la cancelliera tedesca. (Cip)