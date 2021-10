Germania: Baerbock (Verdi), necessari investimenti per 50 miliardi di euro all'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono necessari investimenti per “50 miliardi di euro all'anno al fine di affrontare i compiti del futuro e per modernizzare” la Germania. È quanto dichiarato da Annalena Baerbock, copresidente dei Verdi con Robert Habeck, durante un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Zdf”. In questo modo, l'esponente degli ecologisti si è espressa sugli obiettivi di spesa pubblica di un possibile governo di coalizione tra Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp). Secondo Baerbock, i piani di spesa delle tre formazioni possono essere attuati nel rispetto del “freno all'indebitamento”, previsto dalla Costituzione tedesca. (Geb)