Marocco: governo rinvia presentazione in parlamento legge finanziaria 2022

- E’ stata rimandata a data da destinarsi in Marocco la seduta parlamentare prevista per la giornata di ieri e relativa alla presentazione della legge finanziaria del Regno per l'anno 2022. Lo ha reso noto il parlamento marocchino sul proprio sito ufficiale. Una fonte informata ha rivelato al quotidiano "Al Omk" che gli emendamenti discussi domenica dal Consiglio dei ministri, presieduto dal re Mohammed VI, potrebbero aver indotto il governo a rinviare la presentazione della legge finanziaria al parlamento. Lo scorso 17 ottobre, il sovrano ha presieduto presso il palazzo reale a Fez un consiglio ministeriale dedicato a deliberare le linee generali del disegno di legge finanziaria per l'anno 2022 e una serie di accordi internazionali, oltre alle nomine di alti funzionari. In questa occasione, la ministra dell’Economia, Nadia Fettah Alaoui, ha presentato a grandi linee il disegno della legge finanziaria, presentandola come un punto di partenza per l’attuazione delle direttive reali e del programma di governo. (segue) (Mar)