Marocco: governo rinvia presentazione in parlamento legge finanziaria 2022 (2)

- Il piano del nuovo esecutivo in Marocco guidato dal premier Aziz Akhannouch avrà come priorità il potenziamento dell’occupazione giovanile in diversi settori nei prossimi cinque anni. In particolare, per il periodo 2021-2026 è prevista l’attuazione di misure "immediate" e "concrete" per stimolare l'economia e migliorare l’occupazione giovanile. Nel suo programma, il governo si impegna a creare almeno 250 mila nuovi posti di lavoro in due anni e a rafforzare diversi settori tra cui agricoltura, pesca, industria e turismo, investendo allo stesso tempo in settori “vitali” per il Regno nordafricano come l’istruzione e l’assistenza sanitaria. Per quanto riguarda il settore agricolo, il governo prevede di creare oltre 350 mila opportunità di lavoro nelle aree rurali attraverso la strategia di "Generation Green", garantendo anche le condizioni di protezione sociale per limitare le migrazioni. L'attuazione della nuova strategia agricola "Green Generation 2020-2030" cerca di incoraggiare i giovani a investire in un milione di ettari di terre arabili e aumentare le esportazioni agricole a 60 miliardi di dirham (6,6 miliardi di dollari) entro il 2030. (Mar)