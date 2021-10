Decreto Imprese: governo assente in Aula Camera, seduta sospesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata sospesa la seduta nell'Aula della Camera in quanto nessun rappresentante del governo era presente all'avvio della discussione generale del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. Il provvedimento è già passato al Senato con la fiducia del 13 ottobre scorso. (Rin)