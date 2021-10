© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faccio i complimenti al candidato del centrosinistra, Mario Falconi, per la vittoria. Il centrodestra conosce questo territorio e pertanto daremo battaglia, vigileremo sulle promesse fatte ai cittadini e faremo un'opposizione di merito, costruttiva, ma senza sconti. Com'è nel nostro stile, per il bene di Ostia e dell'entroterra". È quanto dichiara in una nota Monica Picca consigliere della Lega in Municipio X.(Com)