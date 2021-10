Germania: Lang (Verdi), ancora molto da chiarire in colloqui con SpD e Fdp su governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vi è “ancora molto da chiarire” per i Verdi nei colloqui con il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e il Partito liberaldemocratico (Fdp) sulla formazione di un governo di coalizione. I negoziati hanno “una buona positiva”, ma saranno “difficili”. È quanto dichiarato dalla vicepresidente dei Verdi, Ricarda Lang, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, secondo l'esponente degli ecologisti, con SpD e Fdp vi è “molto da chiarire” per quanto riguarda il finanziamento della spesa pubblica, la protezione del clima e le politiche sociali.(Geb)