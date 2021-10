Polonia: premier Morawiecki, competenze Ue hanno limiti, diciamo no a centralismo europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia dice no al centralismo europeo. Lo ha detto il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, in aula plenaria a Strasburgo, nel dibattito del Parlamento europeo sullo stato di diritto. "Se vogliamo collaborare dobbiamo accettare e rispettare le differenze" tra Paesi e sistemi giuridici. "L'Unione non crollerà per il fatto che i nostri sistemi giuridici sono differenti" e "forse in futuro ci sarà un cambiamento che avvicinerà tra loro gli assetti giuridici, ma affinché ciò accada ci deve essere una decisione degli Stati membri sovrani", ha detto. "Se volete creare un super Stato europeo, allora dovete innanzitutto chiedere agli Stati e alle popolazioni europee se lo vogliono. Il diritto primario in Polonia è la Costituzione. Viene prima delle altre fonti di diritto e questo non può essere aggirato da nessun Parlamento o governo polacco", ha ribadito. "Le competenze dell'Ue hanno dei limiti e non si può più tacere quando vengono superati questi limiti. Per questo diciamo sì all'universalismo europeo e no al centralismo europeo", ha sottolineato il premier polacco. (Beb)