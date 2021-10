Mediterraneo orientale: oggi ad Atene vertice dei leader di Cipro, Egitto e Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi ad Atene un vertice trilaterale dei leader di Cipro, Egitto e Grecia. Il presidente cipriota, Nicos Anastasiades, insieme al primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e al presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi guidano le delegazioni dei loro Paesi che esamineranno il corso della cooperazione trilaterale e i modi per rafforzarla ulteriormente. Secondo quanto riferito dai media greci, al centro dei colloqui saranno l'immigrazione, le azioni comuni per gestire la pandemia di Covid-19, i cambiamenti climatici, l'energia, compresa l'interconnessione elettrica e il trasferimento di gas naturale, nonché le questioni della diaspora e le relazioni Ue-Egitto. Anastasiades terrà un incontro bilaterale con la sua controparte egiziana nella sede del vertice e in seguito avrà un altro incontro con Mitsotakis presso la residenza ufficiale del primo ministro greco, Villa Maximos. Durante l'incontro trilaterale saranno firmati i memorandum di cooperazione sull'interconnessione elettrica e le questioni riguardanti le diaspore dei tre Paesi. Quest'ultimo mira a stabilire un quadro d'azione comune con programmi per coordinare ulteriormente le organizzazioni della diaspora in importanti centri decisionali all'estero. (segue) (Gra)