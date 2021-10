Mediterraneo orientale: oggi ad Atene vertice dei leader di Cipro, Egitto e Grecia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro greco ha inoltre rimarcato che Egitto e Grecia sono due Paesi "con legami storici e un pesante patrimonio culturale". Questo accordo, ha osservato ancora Skrekas, sull'energia rafforza ulteriormente questi legami di amicizia e cooperazione. È una pietra miliare nel rafforzamento della cooperazione energetica tra i due Paesi e della capacità di affrontare le sfide dell'energia. "Con la firma del memorandum, i due governi riconoscono l'importanza di installare un'interconnessione elettrica" in grado di inviare le forniture in entrambe le direzioni "che trasferisca energia da fonti rinnovabili", ha spiegato il ministro dell'Energia greco secondo cui l'accordo accelererà la creazione di un corridoio energetico nel Mediterraneo orientale e aumenterà la sicurezza e la resilienza dell'approvvigionamento. Il memorandum istituisce un gruppo di lavoro di alto livello, con la partecipazione dei rappresentanti dei due ministeri, dei gestori dei sistemi di trasmissione e delle autorità di regolazione, che esaminerà i parametri tecnici e finanziari del progetto, faciliterà la concessione di licenze e sosterrà la sua designazione come progetto di interesse europeo. (segue) (Gra)