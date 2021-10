Mediterraneo orientale: oggi ad Atene vertice dei leader di Cipro, Egitto e Grecia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le basi per la firma dell'accordo sono state poste durante la visita del primo ministro Kyriakos Mitsotakis al Cairo lo scorso giugno, durante la quale Skrekas ha incontrato Shaker, il ministro dell'Ambiente Yasmine Fouad e il ministro del Petrolio e delle risorse minerarie Tarek El Molla, con i quali ha discusso dei piani per l'interconnessione elettrica tra i due Paesi attraverso un cavo sottomarino. L'accordo in linea di principio prevede la firma di un memorandum d'intesa (MoU) tra i due ministeri che potrebbe trasformarsi in un accordo intergovernativo. Si prevede inoltre di valutare la prospettiva dell'integrazione del progetto tra i Progetti di interesse comune (Pci) dell'Unione europea, nell'ambito dell'interconnessione delle Reti transeuropee dell'energia, che faciliterà sia la licenza che il finanziamento dell'opera. (Gra)