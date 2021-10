Energia: Regno Unito, spagnola Iberdrola investirà 7 miliardi euro in eolico marino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola Iberdrola, attraverso la sua filiale Scottish Power, si è impegnata a investire circa 7 miliardi di euro nello sviluppo del complesso eolico offshore East Anglia Hub, nel Regno Unito. Il presidente di Iberdrola, Ignacio Galan, lo ha annunciato al Global Investment Summit, organizzato dal primo ministro britannico, Boris Johnson, meno di due settimane prima dell'inizio della COP26 a Glasgow, sede di Scottish Power e principale partner del summit. East Anglia Hub, il più grande sviluppo eolico offshore di Iberdrola e uno dei più grandi progetti di questo tipo al mondo, comprende tre parchi eolici al largo della costa del Suffolk: East Anglia One North, East Anglia Two e East Anglia Three. Il complesso, con una capacità di oltre 3 gigawatt, genererà abbastanza energia pulita per una popolazione di oltre 2,7 milioni di case, contribuendo con oltre il 7,5 per cento all'obiettivo del Regno Unito di 40 gigawatt di capacità entro il 2030. Il suo sviluppo, la sua costruzione e il suo funzionamento genereranno fino a 7 mila posti di lavoro e sosterranno significativamente la catena di approvvigionamento rinnovabile del Regno Unito. I lavori dovrebbero iniziare nel 2023 per concludersi nel 2026. Attualmente, il progetto East Anglia Three, con una capacità di 1 gigawatt, ha già ottenuto le necessarie approvazioni, mentre gli altri due complessi East Anglia One North (800 megawatt) e East Anglia Two (900 megawatt) sono in attesa del via libera definitivo da parte delle autorità competenti. Iberdrola ha lanciato un piano di investimenti record da 150 miliardi di euro per il prossimo decennio (75 miliardi di euro entro il 2025) che permetterà all'azienda di triplicare la sua capacità rinnovabile massimizzando le opportunità della rivoluzione energetica. (Spm)