Romania: Oms, all'attuale ritmo servono 2 anni e mezzo per vaccinare il 70 per cento della popolazione

- Se viene mantenuto l'attuale ritmo di vaccinazione contro il Covid-19, la Romania potrebbe arrivare a un tasso di immunizzazione del 40 per cento contro solo fra sette mesi, mentre per vaccinare il 70 per cento della popolazione ci vorrebbero 2 anni e mezzo. Queste le stime dei rappresentanti dell'Organizzazione mondiale della sanità in seguito alle discussioni con le autorità romene nel tentativo di individuare le cause del fallimento della campagna di vaccinazione. Le autorità romene hanno informato gli specialisti dell'Oms del "forte aumento" del numero di casi gravi e decessi causati dal Covid-19, affermando che il 92 per cento delle vittime erano persone non vaccinate. D'altra parte, l'Oms ha rilevato che il tasso di vaccinazione con il ciclo completo è alto in Romania, il che indica che le persone che iniziano la vaccinazione fanno anche i richiami. L'Organizzazione ha annunciato che collaborerà con le autorità di Bucarest su questioni relative alle opportunità di formazione e scambio di informazioni sulla sicurezza dei vaccini e allo sviluppo di strategie di comunicazione, attraverso una migliore comprensione delle ragioni del basso tasso di vaccinazione. (Rob)