- E' in corso nell'Aula della Camera la discussione generale del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. Il provvedimento è già passato al Senato con la fiducia del 13 ottobre scorso.(Rin)