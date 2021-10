Asi: Corte Conti, sale utile 2019, occorre adeguato sistema indicatori risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione finanziaria 2019 dell'Agenzia spaziale italiana (Asi) evidenzia: un utile pari ad 52.064.180 euro (nel 2018 era di 39.470.455 euro), grazie soprattutto al saldo favorevole della gestione caratteristica, un avanzo finanziario di competenza di 203.772.267 euro che ripiana e migliora il disavanzo di 63.928.862 euro del precedente esercizio, in parte per effetto dei maggiori contributi statali (+38,87 per cento), e un patrimonio netto di 679.032.869 euro aumentato dell'8,30 per cento rispetto ai 626.968.689 euro del 2018. E' quanto emerge dalla Relazione al Parlamento sulla gestione dell'Asi, l'ente pubblico con il compito di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale, approvata dalla Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti con delibera n. 91/2021. La magistratura contabile ha, poi, rilevato che gli impegni per i programmi nazionali e per quelli co-gestiti insieme all'Agenzia spaziale europea (Esa), che rappresentano circa il 74 per cento della spesa complessiva dell'Asi, sono diminuiti del 5 per cento circa rispetto al 2018. Gli impegni complessivi per contratti spaziali e di ricerca sono stati, nel 2019, pari a 207,3 milioni di euro ( 254,2 milioni nel 2017). Nel 2019, l'Ente ha stipulato 381 contratti per una spesa complessiva pari a 13,2 milioni di euro. (segue) (Com)