Asi: Corte Conti, sale utile 2019, occorre adeguato sistema indicatori risultato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sezione del controllo ha, quindi, evidenziato che l'Asi deve ancora consolidare un adeguato sistema di indicatori di risultato (come previsto dal d.lgs. n. 91/2011) e deve ancora implementare un idoneo sistema di valutazione dei programmi di ricerca (di cui al d.lgs. n. 128 del 2003), entrambi necessari per misurare compiutamente il reale impatto sul sistema economico, industriale e sociale del Paese delle ingenti risorse poste annualmente a disposizione dell'Agenzia. L'Ente, infatti, a rinnovata richiesta della Corte, ha dichiarato di essere ancora in attesa di ricevere sia un sistema minimo di indicatori di risultato da parte del ministero dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze, sia le istruzioni tecniche e i modelli, da parte del dipartimento della Funzione pubblica d'intesa con il Mef, da utilizzare per la predisposizione del piano, ma di aver, nel frattempo, approntato autonomamente un documento di carattere sperimentale per la redazione di un programma per l'elaborazione degli indicatori, nelle more di ricevere indicazioni e linee guida da parte dei soggetti competenti. Sul punto, la Corte ritiene che occorra quantomeno "classificare" l'intero budget annuale a disposizione al fine di perseguire e monitorare gli "obiettivi strategici" nei "settori programmatici prioritari" mediante gli "strumenti attuativi" previsti, così da poter apprezzare agevolmente i risultati della gestione. Quanto alle partecipazioni dirette di Asi con Altec Spa, e-Geos Spa, Spacelab Spa e Cira Spa, esse non rientrano tra quelle che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione che, invece, riguardano le partecipazioni indirette per Asi detenute dal Cira. (Com)