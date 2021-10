Ue: Amendola, Al lavoro su digitale, energia e migrazioni in vista Consiglio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Lussemburgo insieme ai ministri degli Affari europei stiamo lavorando sui temi all’ordine del giorno nel prossimo Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre. Così il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola a margine del Consiglio Affari generali a Lussemburgo. "L’agenda digitale con i regolamenti negoziati in questo momento a livello europeo dal ministro Colao, i prezzi dell’energia e l’immigrazione sono alcuni dei principali argomenti affrontati nel dialogo con i miei omologhi al Consiglio Affari generali. La discussione tocca poi anche altri dossier importanti come il coordinamento nella lotta al Covid, le relazioni esterne all’Unione europea e il commercio estero, che saranno sempre al centro del prossimo Consiglio a Bruxelles", ha aggiunto Amendola in una nota. "Siamo qui per ascoltare inoltre l’informativa della Presidenza sulla Conferenza sul futuro dell’Europa e per proseguire il dialogo sul rispetto dello Stato di diritto nell’Unione europea”, ha concluso il sottosegretario. (Beb)