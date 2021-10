Ita: presidente Altavilla, dobbiamo meritarci la fiducia degli italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al ricorso contro Volotea sulla continuità territoriale sarda, "i miei legali dicono che ci sono delle basi. Ma aver perso la Sardegna è una lezione utile sia per le amministrazioni locali che per il personale di Ita. Se dovevo dare un segnale di cambiamento questo è il modo giusto per farlo: noi non inseguiamo rotte per perdere soldi solo in nome della continuità territoriale". Altavilla non è tenero con le low cost, ha puntato il dito contro gli incentivi aeroportuali: "Non voglio favoritismi, ma regole uguali per tutti: se ci sono amministrazioni locali o aeroporti che vogliono dare incentivi li diano a tutti, anche a noi. Ma se non vogliono darli, allora non li diano a nessuno. Non trovo ammissibile la disparità di trattamento. Durante il Covid le low cost sono scappate, gli italiani li ha riportati a casa Alitalia. Quando è inverno le low cost tagliano le frequenze e restava a volare Alitalia. Non è giusto", ha concluso. (Res)