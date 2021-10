Roma 2021: Gualtieri, ho dimostrato mia credibilità, Capitale fiorirà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo sindaco della capitale, Roberto Gualtieri, in una intervista a "La Stampa" ragiona su Roma ma anche sul senso politico di una vittoria che riguarda tutto il Paese: "Siamo apparsi credibili come forza di governo e ci siamo proposti come forza inclusiva e aperta attorno ad una proposta che è già convincente anche a livello nazionale. Dunque sostegno netto al governo Draghi e al tempo stesso proposte ambiziose". "Sta a noi ora - aggiunge - saper unire la dimensione della crescita della città e quella della inclusione sociale, dell'efficienza, della sostenibilità ambientale". (segue) (Rer)