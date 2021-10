Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, martedì 19 ottobre, a Torino e in Piemonte:REGIONEore 9.30 e 14.30, Aula, riunione della II Commissione.ore 11, Torino, Teatro Gobetti, via Rossini 8, l’assessore alla Cultura partecipa allaconferenza stampa di presentazione della stagione 2021-2022 del teatro di Novi Ligureore 12, Torino, Palazzo Barolo, via Corte d’Appello 20, l’assessore alla Cultura partecipa alla conferenza stampa «Vendemmia Torino»ore 13, Torino, Sala Trasparenza della Regione, il presidente della Regione e l’assessore al Turismo partecipano alla conferenza stampa di presentazione del bilancio sui flussi turistici dell’estate 2021 e le previsioni per l’autunno in Piemonteore 18, Torino, Polo del ‘900 , Auditorium , via del Carmine, l’assessore al Bilancio e l’assessore all’Ambiente partecipano all’evento "Premio Cambiamenti 2021"per la premiazione delle migliori start up nate in Piemonte (Rpi)