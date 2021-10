Regno Unito-Emirati: rafforzamento cooperazione congiunta al centro di incontro ministri Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Regno Unito, Liz Truss, ha ricevuto a Londra l’omologo emiratino, Abdullah bin Zayed al Nahyan, per discutere delle modalità di sviluppo di aree di cooperazione congiunta. Lo rende noto il quotidiano emiratino “Gulf News”, secondo il quale le due parti hanno discusso dei rapporti bilaterali in diversi ambiti tra cui economia, commercio, investimenti e cambiamento climatico. I due ministri hanno anche parlato di questioni regionali e internazionali di interesse comune. Durante la visita, il ministro degli Esteri emiratino ha incontrato il segretario di Stato per la salute del Regno Unito Sajid Javid, il segretario di Stato per l'istruzione, Nadhim Zahawi, e il presidente della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop26), Alok Sharma. (Res)