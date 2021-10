Libano: leader druso Jumblatt, azione del governo deve proseguire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azione del governo libanese deve proseguire e non può essere bloccata per la disputa in merito al giudice Tarek Bitar, incaricato delle indagini dell’esplosione al porto di Beirut del 4 agosto 2020. Lo ha dichiarato il leader druso Walid Jumblatt, dopo un incontro con il presidente del parlamento, Nabih Berri, durante il quale si è discusso dell’importanza di “non bloccare le attività del governo”. Il leader druso ha sottolineato, in merito agli scontri di Beirut del 14 ottobre, "di lasciare le indagini ai tribunali competenti". Jumblatt ha aggiunto di aver discusso con Berri di un "argomento essenziale: il fatto che non dobbiamo bloccare il lavoro del governo". (Lib)