Sardegna: tumore al seno, Aou di Cagliari in prima linea con consulti gratuiti al Policlinico

- Una giornata dedicata alla cura del tumore mammario con particolare attenzione alla ricostruzione con tessuti autologhi o materiale protesico. L'iniziativa è dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari ed è in programma domani, 20 ottobre al Policlinico Duilio Casula, in occasione del Bra Day Italy. In particolare, le pazienti già sottoposte a intervento chirurgico di mastectomia o quelle candidate a questa procedura, potranno usufruire di un consulto immediato e gratuito con il team del professor Andrea Figus, direttore della chirurgia plastica ed esperto nella ricostruzione mammaria con materiale protesico e con tessuto autologo, cioè con lembi liberi rivascolarizzati. Per le prenotazioni è possibile contattare lo 07051096621, dalle 8 alle 15. Il Bra Day Italy 2021 è un'iniziativa che ha l'obiettivo di divulgare informazioni e complete sulla ricostruzione del seno, per offrire alle donne la piena conoscenza dello sviluppo delle tecniche di chirurgia ricostruttiva. (segue) (Rsc)