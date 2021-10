Sardegna: tumore al seno, Aou di Cagliari in prima linea con consulti gratuiti al Policlinico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta – spiegano gli organizzatori – di un evento internazionale organizzato in più di dieci paesi, una vera e propria festa per l'informazione e la consapevolezza femminile. Alcuni studi sull'argomento hanno rivelato che l'89 per cento delle donne desidera conoscere i risultati della ricostruzione prima di sottoporsi ai trattamenti relativi al cancro al seno. Solo il 23 per cento delle donne conoscono l'ampia gamma di trattamenti disponibili riguardo la ricostruzione del seno, mentre il 22 per cento conosce la qualità dei risultati ottenibili mediante un intervento di ricostruzione. Molte donne in procinto di sottoporsi ad un intervento di ricostruzione ad una mastectomia non ricevere informazioni adeguate alle tecniche di chirurgia ricostruttiva disponibili. Ogni donna ha il diritto di essere informata in maniera tale da permetterle di compiere scelte consapevoli". (Rsc)