Emirati-Iraq: ministro di Stato incontra capo diplomazia Baghdad, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro di Stato per gli Affari esteri degli Emirati Arabi Uniti, Khalifa Shaheen Al Marar, ha incontrato il ministro degli Estari iracheno, Fuad Hussein, per discutere dLele relazioni tra i due Paesi. Lo rende noto il portale informativo iracheno “Shafaq”, seconDo il quale l’incontro è avvenuto nel padiglione emiratino di Expo 2020 Dubai. In questa occasione, Hussein ha elogiato il grande sviluppo delle relazioni tra le due parti in tutti i campi, sottolineando la necessità di coordinare le posizioni su questioni regionali e internazionali. Il ministro iracheno ha inoltre invitato le aziende e gli investitori degli Emirati a contribuire attivamente al mercato degli investimenti. (Res)