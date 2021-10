Repubblica Ceca: attesa la riunione dei capi gruppo del Senato dopo annuncio inabilità di Zeman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È attesa oggi in Repubblica Ceca la riunione fra i presidenti dei gruppi parlamentari del Senato che dovranno discutere la procedura di trasferimento dei poteri del presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman. Ieri infatti il presidente del Senato, Milos Vystrcil, ha confermato il temporaneo impedimento del capo dello Stato a svolgere le proprie funzioni a causa delle sue condizioni di salute. Vystrcil ha di fatto comunicato quanto riferito dall’Ospedale militare centrale di Praga, dove Zeman si trova in cura dal 10 ottobre, giorno dopo le elezioni parlamentari ceche. spiegando che le condizioni di salute del presidente sono estremamente incerte e la possibilità di un ritorno alle sue funzioni nelle prossime settimane è altamente improbabile. L’Ospedale militare è stato invitato a esprimersi sulla questione dallo stesso presidente del Senato, alla luce delle ambiguità sulla salute di Zeman. Il direttore dall’Ospedale, Miroslav Zavoral, che è anche medico personale del presidente, ha giustificato il ricovero di Zeman in terapia intensiva menzionando complicazioni legate alle sue malattie croniche, senza fornire una diagnosi precisa perché il capo dello Stato non aveva dato il suo assenso. (segue) (Vap)