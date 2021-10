Repubblica Ceca: attesa la riunione dei capi gruppo del Senato dopo annuncio inabilità di Zeman (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ceco Andrej Babis si è detto sorpreso ieri dalla notizia che il presidente Zeman sarebbe incapace di svolgere le proprie funzioni. “Non è una buona notizia. La domanda è se si tratti di una condizione permanente o se c’è spazio per un miglioramento”, ha dichiarato il capo del governo. Sulla possibilità di trasferire i poteri presidenziali a un’altra carica dato l’impedimento di Zeman Babis ha replicato che non è “in grado di dire quello che accadrà”. L’annuncio dell’ospedale pone ulteriori dubbi, peraltro, sull’autenticità della firma del presidente apposta in calce alla convocazione della seduta inaugurale della Camera dei deputati dopo le elezioni dell’8 e 9 ottobre. A rendere noto che il capo dello Stato ha indetto la seduta per l’8 novembre è stato giovedì 14 ottobre il presidente della Camera uscente, Radek Vondracek, che è stato in visita al presidente ricoverato all’insaputa del suo medico. L’Ospedale militare centrale di Praga, dove Zeman è ricoverato da domenica scorsa, ha preso le distanze dalla visita di Vondracek e dalle sue dichiarazioni, per le quali il capo dello Stato sarebbe in grado di svolgere le sue funzioni. Una denuncia è stata sporta all’Ufficio del procuratore supremo statale per il sospetto che il documento di convocazione della Camera sia stato manomesso. Altra figura che rischia di pagare l’annuncio fatto dall’Ospedale militare è il capo di gabinetto di Zeman, Vratislav Mynar, attualmente accusato di frode, che sarebbe stato a conoscenza dell'impedimento del presidente a svolgere le proprie funzioni dal 13 ottobre, ma si sarebbe rifiutato di renderlo pubblico. Inoltre, Mynar avrebbe permesso a Zeman il 14 ottobre di firmare un documento di convocazione del prossimo Parlamento ceco derivante dalle recenti elezioni. (segue) (Vap)