Repubblica Ceca: attesa la riunione dei capi gruppo del Senato dopo annuncio inabilità di Zeman (3)

- La riunione della commissione Affari costituzionali del Senato dovrà quindi affrontare il tema della salute di Zeman anche considerando gli effetti politici di una eventuale dichiarazione di impedimento permanente del presidente. La Costituzione ceca non prevede una figura unica che in caso di impossibilità per il capo dello Stato di svolgere le proprie funzioni ne assuma temporaneamente tutti i poteri. Alcuni di questi vengono trasferiti al premier, tra cui rappresentare lo Stato all’estero, il comando delle Forze armate e la nomina dei giudici. Altri poteri passano al presidente della Camera dei deputati e tra questi c’è proprio quello di nominare premier e i ministri in caso di rimpasto di governo, convocare e sciogliere la camera bassa, affidare i poteri temporanei all’esecutivo dimissionario, nominare i giudici della Corte costituzionale e membri del consiglio della Banca nazionale ceca, oltre a indire nuove elezioni. Nel caso di impedimento di Zeman, il potere di nominare il nuovo primo ministro ricadrebbe dunque sul presidente della Camera, che attualmente è Radek Vondracek, del partito Ano. In caso di scioglimento della Camera, tale responsabilità verrebbe invece assegnata al presidente del Senato, Milos Vystrcil dell’Ods. (Vap)