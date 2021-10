Governo: “Faz”, Draghi è “saldamente in sella”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è “saldamente in sella” alla guida del governo, tenendo insieme l'ampia coalizione che sostiene l'esecutivo “con abilità politica e redini sicure”. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, evidenziando che il capo del governo ha il gradimento di “oltre due terzi degli italiani”. Draghi dovrebbe dunque superare con successo ottobre, “il mese delle crisi”, considerato anche il sostanziale fallimento delle proteste di lavoratori ed estrema destra contro il Green pass per il Covid-19 obbligatorio. Il passaporto vaccinale necessario anche per recarsi sul posto di lavoro è “un salto quantico” nel contrasto al coronavirus, che “nessun altro Paese ha adottato”. La determinazione di Draghi nella lotta contro la pandemia ha suscitato malumori nella maggioranza, nell'opinione pubblica e nei sindacati. Tuttavia, la “linea dura” del presidente del Consiglio è passata, con l'obiettivo di portare i vaccinati di età superiore ai 12 anni al 90 per cento prima dell'inizio dell'inverno. A oggi, la quota è dell'81 per cento, con l'86 per cento che ha ricevuto almeno una dose del vaccino. (segue) (Geb)