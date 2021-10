Governo: “Faz”, Draghi è “saldamente in sella” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, il governo di Draghi è rafforzato dalla vittoria del centro-sinistra alle elezioni comunali. Per la “Faz”, con il Partito democratico che è il principale sostenitore del capo del governo, Draghi “può sentirsi il vincitore del primo voto dall'inizio del suo mandato”. Sul titolare di Palazzo Chigi rimane, tuttavia, “un'ombra di incertezza”: l'elezione del successore del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a febbraio del 2022. Non è, infatti, ancora chiaro se Draghi andrà al Quirinale o rimarrà presidente del Consiglio fino alla fine della legislatura, nel 2023. Secondo la “Faz”, la “migliore garanzia di stabilità politica per l'Italia” sarebbe Draghi con entrambi gli incarichi, ma il presidente del Consiglio “può assumerne soltanto uno”. (Geb)