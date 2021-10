Ecuador: criminalità in aumento, presidente Lasso proclama stato di emergenza nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge "deve mettere in difficoltà il delinquente, non più la polizia. I nostri giudici devono garantire la pace e l'ordine, non l'impunità al crimine", ha sottolineato Lasso presentando ai media nazionali il pacchetto di misure. Il provvedimento prevede anche l'indulto per gli agenti che "siano stati condannati ingiustamente per aver fatto il loro dovere". Il presidente ha insistito sull'incidenza del consumo di droghe nel quadro criminale. "Quando cresce il narcotraffico aumentano anche gli omicidi, i furti delle auto e nelle case. Oltre il 70 per cento delle morti violente in Guayas è collegato al traffico di droga", ha detto Lasso parlando della popolosa provincia che, sdraiata sul Pacifico, funge da corridoio per il commercio di droghe. Il presidente ha messo poi l'accento sulla mancanza di opportunità come motivo di avvicinamento alle droghe, annunciando la creazione di un comitato inter istituzionale per prevenire il consumo e cercare la riabilitazione. (segue) (Brb)