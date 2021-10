Ecuador: criminalità in aumento, presidente Lasso proclama stato di emergenza nazionale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un quadro di allarme riflesso nei drammatici incidenti registrati nel carcere di Guayaquil. Ad oggi il bilancio degli scontri è di 119 morti, 107 le cui identità sono state ricostruite dai medici legali, e 79 feriti. Secondo la procura le violenze, scoppiate martedì 28 settembre, sono da ricondurre a una lotta tra bande per “ostentare il potere” all’interno del carcere e alla decisione delle autorità di trasferire alcuni capi banda in altri centri penitenziari del Paese. Due giorni dopo il via alle violenze circa 900 agenti hanno fatto irruzione nel carcere, situato nel nord-est della città, sequestrando armi, esplosivi, cellulari e altri oggetti. Gli agenti hanno anche rafforzato la presenza esterna alla struttura con alcuni blindati. Molte delle vittime sono state decapitate, smembrate o incenerite, riferiscono i media, senza tuttavia specificare il loro numero. Il presidente aveva reagito proclamando uno stato di emergenza nelle carceri per 60 giorni. (segue) (Brb)