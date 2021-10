Ecuador: criminalità in aumento, presidente Lasso proclama stato di emergenza nazionale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non meno rilevante la situazione di sovraffollamento che si registra nelle carceri dell'Ecuador. Il direttore del Servizio nazionale di attenzione integrale alle persone private della libertà (Snai), Bolivar Garzon, ha detto che oltre 14.800 persone si trovano nelle carceri dell'Ecuador senza aver ricevuto una se utenza definitiva. Una quota equivalente al 40 per cento dell'intera popolazione carceraria, ha detto Garzon segnalando che su un totale di oltre 38mila reclusi, 37.100 sono privati della libertà per reati penali, 544 per reati amministrativi, e i restanti 542 per altre contravvenzioni. Il sistema carcerario soffre peraltro di un sovraffollamento pari al 26,4 per cento, ha proseguito il direttore dello Snai ricordando che la capacità massima non supera le 30.200 persone. Garzon ha in questo senso criticato "l'abuso" della carcerazione preventiva, elemento che contribuisce a rendere ill sistema collassato. (Brb)