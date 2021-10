Francia: portavoce governo, epidemia Covid "ricomincia a guadagnare terreno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'epidemia di coronavirus in Francia "ricomincia a guadagnare terreno". Lo ha detto ai microfoni dell'emittente radiofonica "Rtl" il portavoce del governo francese, Gabriel Attal. "È leggera, molto debole, ma bisogna rimanere vigili", ha detto Attal. "Quello che rende ottimisti è il tasso di copertura vaccinale, i francesi sono ampiamente protetti", ha affermato il portavoce del governo. Attal ha poi lanciato un "appello al richiamo" per la terza dose a tutti coloro che possono riceverla, come le persone con più di 65 anni e il personale sanitario che accompagna i più vulnerabili. Sulla somministrazione della terza iniezione, è intervenuta anche la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen. "È senza fine. In verità è una vaccinazione obbligatoria quella che si sta applicando Che il governo abbia il coraggio di dirlo", ha detto Le Pen intervenendo all'emittente "France 2". (Frp)