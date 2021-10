Venezuela: Mosca esprime "preoccupazione" per interruzione negoziati in Messico (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saab, ritenuto intermediario di presunte trame di corruzione collegate al presidente Maduro, si trova in una cella del complesso dei Centri di detenzione federali (Fdc) di Miami, Florida. Oggi è in programma un'udienza per la convalida dell'arresto. La difesa di Saab, intanto, è passata all'avvocato David Rivkin, socio dello studio legale BakerHostetler. Il legale ha chiesto ma non ottenuto per il suo assistito il riconoscimento dell'immunità diplomatica. Ora la scelta è tra il patteggiamento e il processo, col rischio di una condanna a una pena detentiva che potrebbe arrivare fino a 30 anni. (Rum)