Corea del Nord: Pyongyang lancia missile balistico verso il Mar del Giappone (3)

- La Corea del Nord potrebbe riprendere i collaudi di test balistici a lungo raggio nel 2022. Lo afferma l'Agenzia di intelligence della Difesa statunitense (Dia) in un rapporto che fa il punto delle capacità militari di Pyongyang. Il documento, pubblicato lo scorso fine settimana, avverte che la Corea del Nord continua a rappresentare una "sfida di sicurezza critica" per gli Stati Uniti e i loro alleati. La Dia ricorda che la leadership nordcoreana ritiene le armi nucleari un fattore "cruciale per la sopravvivenza del regime": "l'integrazione di un'arma nucleare con un missile balistico e la loro affidabilità funzionale costituiscono l'obiettivo operativo finale della Corea del Nord", sostiene il rapporto. Secondo la Dia, "è possibile che il test di un missile a lungo raggio possa avvenire nell'arco del prossimo anno", e lo stesso potrebbe accadere per nuovi test nucleari. Pyongyang ha effettuato l'ultimo collaudo di un missile balistico intercontinentale a novembre 2017, e l'ultimo test nucleare nel novembre di quell'anno. (segue) (Git)