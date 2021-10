Clima: Cop26, Johnson prevede negoziati "estremamente difficili" a Glasgow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, prevede colloqui "estremamente difficili" in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop26) che il Regno unito ospiterà il 31 ottobre a Glasgow, in Scozia. Intervistato da "Bloomberg", il premier britannico ha voluto rivolgere un ultimo appello ai leader mondiali affinché concordino "passi concreti" per limitare il riscaldamento globale. I partecipanti alla Cop26 devono "tenere vivo" l'obiettivo di contenere l'aumento delle temperature a non più di 1,5 gradi centigradi rispetto all'era pre-industriale, ha affermato Johnson. Il primo ministro ha chiesto anche l'adozione da parte degli Stati di impegni ancor più ambiziosi sul fronte della riduzione delle emissioni di gas serra: "Abbiamo sempre saputo che la Cop sarebbe stata estremamente difficile. Dobbiamo ottenere azioni concrete dai partecipanti", ha ammonito Johnson, che si è anche detto deciso ad "esibire la leadership" di Londra sul fronte dei mutamenti climatici nel contesto del suo nuovo profilo post-Brexit. Il governo britannico prevede di accogliere a Glasgow circa 120 capi di Stato e di governo; peseranno però alcune assenze illustri, come quelle dei presidenti di Cina e Brasile, Xi Jinping e Jair Bolsonaro, e del primo ministro del Giappone, Fumio Kishida. E' incerta anche la partecipazione di Narendra Modi, primo ministro dell'India, terzo Paese al mondo per emissioni di gas serra. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden prenderà parte alla Cop26, ma l'inviato Usa per il Clima, John Kerry, ha moderato le aspettative in vista dell'evento in occasione di una intervista la scorsa settimana. Il premier britannico non si è detto impensierito dalle assenze, ed ha auspicato "una buona partecipazione a dispetto della pandemia". (Nys)