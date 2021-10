Usa: due deputati democratici si ritireranno prima delle elezioni di medio termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due veterani del Partito democratico Usa, i deputati Mike Doyle e David Price, hanno annunciato ieri, 18 ottobre, che non intendono inseguire un nuovo mandato alle elezioni di medio termine del prossimo anno. Il duplice annuncio lascia i Democratici con altri due seggi congressuali vacanti, in vista di una elezione che si preannuncia difficile per il partito di maggioranza al Congresso. Il passo indietro di Doyle e Prince è solo l'ultimo di una serie che ha privato i Democratici di una serie di veterani: la scorsa settimana è stata la volta del presidente della commissione Finanze della Camera, John Yarmuth, che ha annunciato a sua volta la fine della sua carriera parlamentare al termine del suo attuale mandato. Secondo la stampa Usa i ritiri sono sintomatici di un partito che fatica a mantenere il morale e la coesione interna nel contesto della fiammata inflattiva in corso nel Paese e a fronte delle divisioni innescate nel Partito dal dibattito sul vasto piano di spesa sociale voluto dalla Casa Bianca. Alla camera i Democratici contano una maggioranza di appena cinque seggi, che i Repubblicani paiono in grado di conquistare in considerazione del calo dei consensi scontato dal presidente Joe Biden. (Nys)