Myanmar: Ide ai minimi da otto anni a seguito del golpe

- L'afflusso di investimenti diretti esteri (Ide) nel Myanmar è calato ai minimi da otto anni a seguito della pandemia di Covid-19 e della crisi politica innescata dal golpe militare dello scorso febbraio. Lo certificano i dati ufficiali diffusi dal governo di quel Paese: tra settembre 2020 e il mese scorso, gli Ide sono calati del 22 per cento a 3,8 miliardi di dollari. Il dato, pubblicato dal Direttorato degli investimenti del Myanmar, non tiene in considerazione gli investimenti effettuati in progetti nelle zone economiche speciali. Nell'arco degli ultimi 12 mesi è calato bruscamente il numero dei nuovi progetti di investimento approvati: 48, pari ad appena un quinto rispetto all'anno precedente. Ben 38 dei 48 progetti complessivi, inoltre, è stato approvato prima del golpe dello scorso febbraio. E' triplicato in un anno l'ammontare dei progetti di investimento nel settore energetico, che hanno rappresentato la quasi totalità degli investimenti complessivi: 3,2 miliardi di dollari. Gran parte di tale importo fa riferimento a un progetto a partecipazione cinese da 2,5 miliardi di dollari approvato lo scorso maggio per una centrale termoelettrica da 1,39 milioni di chilowatt e un terminale per il gas naturale liquefatto. (Inn)