Giappone: tecnologia, al via la rassegna Ceatec di Tokyo

- Si è aperta a Tokyo la Combined Exhibition of Advanced Technologies (Ceatec) 2021, la principale fiera annuale dell'elettronica del Giappone. All'evento, che quest'anno di concentra sulle tecnologie a bassa emissione di carbonio, prendono parte oltre 300 aziende. Come lo scorso anno, gli organizzatori hanno scelto di tenere la rassegna perlopiù online, come cautela contro la pandemia di coronavirus. Lo slogan dell'edizione 2021 della Ceatec è "Verso una società 5.0 e una nuova normalità". Tra le tecnologie al centro dell'evento figurano i sistemi di stoccaggio dell'energia e le tecnologie per il riciclo. (Git)