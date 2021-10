Venezuela: elezioni, la missione di osservazione Ue operativa dal 28 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di osservazione dell'Unione europea, incaricata di vigilare sullo svolgimento delle elezioni amministrative in Venezuela, sarà operativa nel paese sudamericano a partire dal 28 ottobre, in concomitanza con l’inizio della campagna elettorale per l’apertura delle urne il 21 novembre. Isabel Santos, a capo della missione Ue, ha annunciato in un messaggio su Twitter: "Il 28 ottobre, inizio della campagna per le elezioni regionali e locali, saremo a Caracas per guidare il dispiegamento di 46 osservatori Ue per tutto il Venezuela. Dieci membri del Missioni di osservazione sono già nel Paese”. L'eurodeputata ha quindi aggiunto: "Nessuno abbia dubbi sul fatto che adempiremo al nostro impegno di osservare il processo elettorale con imparzialità, obiettività, indipendenza e non ingerenza, onorando l'accordo amministrativo firmato dal Venezuela". (segue) (Vec)